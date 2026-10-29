Fiorentina-Atalanta 2-2, spinge la Viola, ma Zalewski trova il pareggio

Fiorentina-Atalanta 2-2, spinge la Viola, ma Zalewski trova il pareggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:27Primo Piano
di Redazione FV

Pareggia l'Atalanta al minuto 73. Nel momento in cui la Fiorentina stava attaccando con insisteza, alla ricerca del terzo gol, è la Dea a trovare il pari: Zalewski si accentra dalla destra, rientra sul mancino e trova una frustata sul pirmo palo che lascia fermo De Gea. 2-2 al Franchi.