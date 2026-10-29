Fiorentina-Atalanta 1-1, Jimenez pennella, Njie insacca il gol del pari!

Fiorentina-Atalanta 1-1, Jimenez pennella, Njie insacca il gol del pari!FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:06Primo Piano
di Redazione FV

Segna la Fiorentina! Al settimo minuto della ripresa è Jimenez a dipingere un cross meraviglioso, che trova perfettamente la testa di Njie: l'ex Toro colpisce di prima e batte Carnesecchi. 1-1 al Franchi!