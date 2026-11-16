Dragusin, permanenza più vicina: la Gazzetta dello Sport: "Pronto il riscatto dal Tottenham"
La difesa resta il principale reparto su cui Paolo Vanoli intende intervenire per migliorare il rendimento della Fiorentina, attualmente tra le peggiori del campionato con 25 reti incassate, lo stesso numero di Udinese e Monza, prossimo avversario dei viola. Soltanto il Sassuolo ha fatto peggio, con 29 gol subiti. Dopo il giorno di riposo, la squadra tornerà oggi al Viola Park per lavorare proprio su questo aspetto. Al centro della retroguardia del 4-2-3-1 c’è Radu Dragusin, il giocatore di movimento più impiegato da inizio stagione, con 1122 minuti disputati.
La sua permanenza a Firenze al termine del campionato appare sempre più probabile: l’accordo con il Tottenham prevede infatti un prestito con obbligo di riscatto condizionato, fissato a 1,9 milioni più 17,5, che scatterà al raggiungimento delle 20 presenze da almeno 45 minuti. Un traguardo che potrebbe essere raggiunto già nelle prime giornate del girone di ritorno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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