Occhi sulle condizioni di Gosens ma dalla Fiorentina filtra ottimismo

Nella seduta odierna che gli uomini di Raffaele Palladino svolgeranno nel pomeriggio al Viola Park dopo la giornata di riposo concessa ieri, gli occhi di tutti saranno puntati su Robin Gosens e sul suo ginocchio. Come riporta stamani La Nazione, si è da subito respirato un grande ottimismo circa le condizioni del laterale tedesco e Palladino conta di riaverlo a disposizione già oggi. Per l'ex Atalanta e Inter dovrebbe trattarsi di una botta e niente più.

La sua presenza in panchina non è sfuggita a nessuno contro l’Atalanta. Non poteva giocare, ma esperienza e carisma li ha messi al servizio dei compagni. A volte un consiglio vale più di una giocata, conclude il quotidiano.