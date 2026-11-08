FirenzeViola Da obiettivo milionario ad avversario in bianconero: arriva Alajbegovic

La sfida di stasera tra Fiorentina e Juventus metterà i viola di fronte a un giocatore che, durante il mercato estivo, è stato accostato a lungo proprio alla società toscana. Si tratta di Kerim Alajbegovic, diciannovenne bosniaco finito al centro di diverse voci di mercato, anche se l'interesse della Fiorentina non si è mai trasformato in una vera e propria trattativa, soprattutto per le cifre richieste. In uscita dal Salisburgo, l'attaccante era alla ricerca di una nuova sistemazione e tra le società interessate si era mossa concretamente anche l'Atalanta, senza però riuscire a soddisfare le richieste del club austriaco, che superavano i 30 milioni di euro.

Il sorpasso della Juventus: le cifre dell'affare

La famiglia del giocatore aveva quindi valutato altre possibilità, mantenendo l'Italia tra le destinazioni preferite. Alla fine, a spuntarla è stata la Juventus, che ha chiuso l'operazione versando 30 milioni di euro più 5 di bonus, oltre a garantire al Salisburgo il 10% sulla futura rivendita. Oggi Alajbegovic ha già collezionato 13 presenze con la maglia bianconera, tra Serie A ed Europa League, mettendo a referto 2 gol e 1 assist. Questa sera, dunque, la Fiorentina si ritroverà faccia a faccia a uno dei nomi che aveva animato il proprio mercato estivo.