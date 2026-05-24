Nuovo allenatore entro una settimana. Corr.sport: "Non sarà nome esotico"

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Qualche giorno di pausa, poi i dirigenti della Fiorentina prenderanno la loro scelta in merito al prossimo allenatore. È quanto scrive il Corriere dello Sport - Stadio che stamani fa il punto sulle scelte per la panchina viola, spiegando le tempistiche: c’è la volontà di chiudere la questione allenatore entro la fine della prossima settimana.

La società viola preferirebbe confermare la propria fiducia a Paolo Vanoli, che ha portato la squadra a una salvezza sicura a un mese e mezzo dalla fine della stagione, con una media di 1,4 punti a partita e iniziando da una situazione di enorme difficoltà. Il club ha a proprio favore un’opzione valida fino al 30 maggio per rinnovare il suo contratto. Il tecnico vanta la stima incondizionata di Fabio Paratici e viceversa. L'alternativa principale resta Fabio Grosso, ancora sotto contratto con il Sassuolo ma come riporta il quotidiano, davanti a un conguaglio o a un giocatore Carnevali non farà muro.

In casa viola in ogni caso non sarà presa in considerazione l’idea di puntare su un nome esotico, giovane, rischioso. Nei piani del club c’è la volontà di iniziare la stagione con un tecnico affidabile e che metta d’accordo tutti. Per questo Vanoli e Grosso in questo momento sono le due alternative principali per la prossima stagione.