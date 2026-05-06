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Non solo Kean, Fiorentina a lavoro verso il Genoa: le immagini dal Viola Park
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Dopo il giorno libero concesso ieri, all'indomani della cocente sconfitta di Roma, la Fiorentina ha ripreso a lavorare al Viola Park in vista della sfida col Genoa di domenica pomeriggio. Per i viola prima seduta di allenamento della settimana, col gruppo agli ordini di Vanoli e con Moise Kean tornato a calcare i campi di Bagno a Ripoli, prendendo parte a una doppia seduta individuale.
Sui canali social della stessa Fiorentina, una serie di immagini della giornata di oggi:
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