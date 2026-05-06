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Dal Viola Park, doppia seduta di allenamento personalizzato per Kean

Dal Viola Park, doppia seduta di allenamento personalizzato per KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte A cura di Giacomo Galassi

Arrivano novità direttamente dal Viola Park per quanto riguarda la situazione legata a Moise Kean. L'attaccante viola, che ha fatto rientro a Firenze nella giornata di ieri dopo essere stato all'estero ed essere divenuto padre per la seconda volta, ha ripreso ad allenarsi oggi al centro sportivo della Fiorentina per recuperare dall'ormai noto problema alla tibia che lo tormenta da settimane. Kean ha sostenuto in mattinata una seduta di allenamento personalizzato a cui farà seguito poi una seconda parte in programma per il pomeriggio. 