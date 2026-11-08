Dagli inviati Njie: "Sono arrabbiato, persi due punti. Ho pensato tutta la settimana a questa gara"

L’esterno della Fiorentina Alieu Njie ha preso la parola dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine della sfida contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono felice per il gol, peccato che non abbiamo preso i tre punti. Secondo me manca poco per trovare la forma migliore della squadra. Noi dobbiamo restare concentrati al 100% per tutta la partita e non sbagliare palloni facili. Sono arrabbiamo perché abbiamo perso due punti”.

In cosa l’ha fatta svolta in modo positivo il mister?

“Ogni giorno io lavoro per segnare ma anche per creare qualcosa per i miei compagni. Lavorare col mister mi aiuta tanto. Ma sono solo al primo step, sono felice ma devo lavorare ogni giorno per fare più assist”.

È il miglior momento della sua carriera?

“Sì, sono molto felice. Ho pensato a tutta la settimana a questa partita. Questa gara era importantissima per me, già al Torino lo avevo capito. Adesso sono pronto per la Nazionale, non vedo l’ora di iniziare”.