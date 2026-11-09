FirenzeViola Njie, il momento d’oro tra Fiorentina e Nazionale e il fiato sul collo di Vanoli

Alieu Njie, oltre a svelarci la pronuncia a sorpresa del nome (non njié, non ji ma letteralmente njai) continua a crescere e ieri sera ha messo a segno il terzo gol consecutivo in campionato. Un momento d'oro per lo svedese tra la continuità al gol nella Fiorentina e la conquista della Nazionale maggiore.

Il lavoro dell'allenatore ripagato

Gongola anche Paolo Vanoli che si prende un po’ il merito, sia di averlo scoperto lanciandolo in prima squadra al Torino sia di aver aumentato la vena realizzativa del giocatore “ci abbiamo lavorato”. Un rapporto di stima e fiducia tra i due, e l’esterno sa che solo con il lavoro e i consigli del “maestro” Vanoli può migliorare ancora: “Ogni giorno con il mister e lo staff lavoro per segnare, per creare qualcosa per i miei compagni. Il lavoro che facciamo ogni giorno mi aiuta tanto. È solo uno step, devo fare tanti passi in più. Crescere. Creare più pericoli davanti alla porta, sono felice ma dovrò lavorare ogni giorno per fare più gol e più assist e portare la Fiorentina sempre più avanti”.

Il fiato sul collo di Vanoli

D’altronde l’allenatore viola non gli dà molta scelta, seguendolo come si segue una propria creatura: “Gli sto sempre col fiato sul collo e sono felice che sia arrivato in Nazionale maggiore. Ma gli ho detto di ricordare sempre come ci è arrivato. Adesso deve tenere la testa bassa e tornare qui coi piedi per terra”. Njie lo ha preso in parola, come ha recepito anche l’importanza della sfida per Firenze come ha sottolineato Vanoli alla squadra: “Sono felice per la Nazionale -chiosa lo svedese - ma in settimana ho pensato solo a questa partita importantissima, come lo era per il Torino”.