Rinnovo Dodo, si punta al 2030: Fiorentina pronta all'incontro, palla al brasiliano
La Nazione fa il punto sul rinnovo di Dodo. Nel mese di gennaio Roberto Goretti, oltre a dare l'ufficialità di quello di Mandragora, vorrebbe siglare anche il nuovo contratto di Dodo fino al 2030. Fiorentina pronta all’incontro, a questo punto (dopo il disgelo delle ultime settimane) la palla ce l’ha in mano il brasiliano.
