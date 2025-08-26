Nicolussi Caviglia, fase calda: parti al lavoro per trovare la quadra

Calciomercato

Nicolussi Caviglia, fase calda: parti al lavoro per trovare la quadraFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:54Primo Piano
di Niccolò Santi

Siamo entrati nella fase calda della trattativa per Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo aver riaperto i dialoghi col giocatore la Fiorentina sta lavorando assiduamente con il suo procuratore Alessandro Lucci per ridurre le distanze con il Venezia. I lagunari sono inamovibili ma c'è fiducia di poter arrivare a un accordo nelle prossime ore. 