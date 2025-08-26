Piccoli e l'anno con Gosens: "Era leader a Bergamo e adesso lo è ancora di più"

Piccoli e l'anno con Gosens: "Era leader a Bergamo e adesso lo è ancora di più"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:39Primo Piano
di Redazione FV

Il neo attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, nella sua conferenza stampa di presentazione al Viola Park, ha parlato anche del suo passato all'Atalanta e l'anno passato con Robin Gosens che ora ritrova in viola: "Ci ho fatto un anno speciale a Bergamo e mi aiutò tantissimo. Era leader già ai tempi, adesso ancora di più: è impressionante. Una persona stupenda che aiuta tanto noi giovani".