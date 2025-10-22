Dagli inviati Ndour: "Serve essere più squadra nei momenti difficili, anche per difendere i vantaggi"

Alla vigilia della gara tra Rapid Vienna e Fiorentina, dalla sala stampa dell'Allianz Stadion ha preso la parola, insieme al tecnico Pioli, il giocatore della Fiorentina Cher Ndour. Ecco le sue parole: "La squadra lavora bene durante la settimana, e anche nelle ultime partite siamo migliorati nel gioco e in intensità. Dobbiamo essere più squadra nei momenti più difficili, se miglioriamo questo aspetto sono convinto miglioreranno anche i risultati"

Sulle presenze con la maglia viola che non ricalcano le prove in Under 21: "Sicuramente non ho giocato moltissimo l'anno scorso, ero appena arrivato a gennaio e non era semplice inserirsi. Quest'anno ho iniziato subito con la squadra e ho avuto le mie chance, le scelte le fa il Mister, io penso solo ad allenarmi al massimo perchè solo con il lavoro si possono ottenere i risultati che vogliamo raggiungere"

Sul ruolo: "Mi sento un centrocampista offensivo, ma nel calcio moderno bisogna coprire entrambe le fasi, poi cerco di sfruttare la mia caratteristica di arrivare al tiro"

Sulle difficoltà nella difesa dei gol di vantaggio: "Normale ci siano critiche, tra di noi c'è fiducia, dobbiamo cercare di compattarci quando gli avverri sono offensivi, se riusciamo a restare squadra in quei momenti sono convinto che riusciremo a difendere meglio i nostri gol di vantaggio".

Sul valore della Conference League: "E' una competizione alla quale teniamo molto, diversa dal campionato perchè siamo riusciti subito a vincere la prima gara del girone unico e nelle gare successive ci sono stati netti miglioramenti".

Sull'avvio di stagione difficile: "Sicuramente potevamo fare di più in queste prime gre stagionali, basta vedere i risultati, ma il calcio è un gioco di squadra e non vincono o perdono i singoli ma il collettivo".