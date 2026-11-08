FirenzeViola Ndour contro la Juve che l'ha puntato per gennaio. Valutazione alta di Paratici

I bianconeri cercano rinforzi a centrocampo e in lista c'è anche il centrocampista. Il 50% sulla rivendita per il PSG fa schizzare in alto il valore.

Non sta vivendo un presente nel segno della brillantezza, ma Cher Ndour rimane uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Tanto da star attirando su di sé interessi illustri, come per esempio quello della Juventus. Ed è di proprietà della Fiorentina, che non a caso ci punta: il suo è stato uno dei pochissimi nomi di singoli sui quali si sia mai soffermato a parlare Paratici. Il quale l'ha citato per definirne la centralità e l'importanza.

Vetrina al Franchi

Stasera viene al Franchi proprio la Juventus, che approfitterà senz'altro dell'occasione per buttare un occhio sul centrocampista classe 2004, per quanto alla Vecchia Signora al momento abbiano problemi tali per cui il mercato di gennaio non può apparire così vicino. Per il nazionale italiano, per ora solo giovanile (è stato confermato nell'Under 21) tolta la parentesi ad interim di Baldini, sarà l'occasione di farsi vedere, mentre contribuisce alla causa viola. Arrivando al sodo, in chiave mercato la domanda è: quanto potrebbe valere Ndour? La risposta fa aprire un'altra parentesi.

Valutazione alta per il 50% PSG

La valutazione della Fiorentina su Ndour è infatti alta e il motivo è uno soltanto: la compresenza del Paris Saint-Germain nella proprietà del cartellino del 22enne. I francesi detengono il 50% sulla futura rivendita, aspetto che spingerà la Fiorentina a massimizzare la richiesta. Tradotto: se proprio deve partire, lo farà in cambio di diversi soldi. Si parla di non meno di 20-25 milioni di euro.