NAZIONE, Mandzukic è il sogno. Avanti per Izzo

L'edizione odierna de La Nazione parla degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Ribery è un catalizzatore anche nei confronti di alcuni ex compagni: per questo le piste Mandzukic e Goetze restano percorribili. Operazioni dispendiose solo dal punto di vista dell'ingaggio, come del resto Thiago Silva che però ha richieste da almeno altri cinque club. Difficile che il suo aereo passi da Firenze, anche se si attende la finale di Champions. Mandzukic resta invece in cima alle preferenze per l'attacco, Piatek un gradino sotto. In difesa proseguono i contatti con il Torino, con il quale si discute del trasferimento a Firenze di Armando Izzo. Il difensore potrebbe arrivare anche senza la cessione di uno dei pezzi pregiati.