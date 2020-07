NAZIONE, C’è il Bologna. Firenze aspetta il mister

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione stasera sarà l’ultima partita di questa particolare stagione allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per il dopo mister Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, in vista della prossima stagione, l'ex Roma Eusebio Di Francesco sembra essere in pole. L'ex tecnico del Sassuolo, però, non è l'unico nome sulla lista dei viola, si tratta anche con Marco Giampaolo