NAZIONE, A Genova con una difesa in piena emergenza

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scritto da La Nazione sono più le incognite che le certezze quelle che accompagnano Palladino in vista della trasferta di domani a Genova. Sotto l'aspetto dell'identità tattica, in realtà, la Fiorentina è un blocco di marmo compatto e splendente come non mai e dunque non sarà difficile preparare la sfida di Marassi. È semmai a proposito delle disponibilità di alcuni singoli a poco più di un giorno dalla seconda partita della settimana che restano alcuni dubbi, in particolare nel reparto difensivo: con Pongracic che ne avrà ancora per qualche tempo e Comuzzo che, dopo la distorsione subita nel finale del match con i giallorossi, ieri ha lavorato a parte, solo Quarta e Ranieri - tra i centrali di ruolo - sembrano poter dare una disponibilità fisica al 100%.

Su Moreno non ci sono aggiornamenti: l'argentino - reduce da un affaticamento ai flessi - è monitorato dallo staff medico eppure ancora non e chíaro se per il match col Grifone sarà disponibile. Gli uomini per completare il reparto arretrato (da un punto di vista del rendimento il migliore degli ultimi sei anni, il terzo degli ultimi dieci) rischiano dunque di essere contati, anche se ogni dubbio verrà fugato oggi.