MUNTEANU, Viola grande club, Aquilani mi sprona

Louis Munteanu, giocatore viola arrivato in questa sessione di mercato dal Viitorul e aggregato alla Primavera ha parlato dal ritiro dell'Under 21 ai canali ufficiali: "Essere convocato è motivo di orgoglio per me, ho lavorato duramente per essere qui. Per questo sono molto contento e sono pronto a dare il massimo in campo. Ho firmato con la Fiorentina perché è un club con una grande tradizione, per me è un passo avanti nella mia carriera. Chiederò sicuramente consiglio ad Adrian Mutu ma finora non ci ho parlato. Ho avuto la fortuna di aver avuto allenatori che sono stati grandi giocatori, Hagi ptima ed ora Aquilani e sicuramente da loro posso imparare molto. Parlo molto spesso con Aquilani che mi incoraggia molto e mi dà fiducia. Ho iniziato bene e spero di continuare così, perché credono in me e non voglio deluderli".