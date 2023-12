MOVIOLA, Marinelli, senza Var un disastro. Precipitoso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Bocciato l’arbitraggio di Fiorentina-Parma dai quotidiani odierni. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marinelli è stato precipitoso in entrambi i rigori assegnati. Giudica subito da penalty il tocco di braccio di Circati (30’): serve il Var per dire che il colpo è fuori area. A 3’ dal 90’, altra scelta frettolosa: lascia correre, ma il Var c’è: braccio largo di Osorio, penalty netto per la Fiorentina. L'arbitraggio, per la Rosea, è da 5,5.

Più duro il Corriere dello Sport, sottolineando che senza il VAR Marinelli avrebbe dato un rigore che non c’era e non dato un penalty chiarissimo: la conseguenza è una notte andata male. Punita con un 5 in pagella la sua prova al Franchi.