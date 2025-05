Qui Venezia, Duncan out, Di Francesco valuta Kike Perez: le ultime

Il Venezia si prepara alla sfida contro la Fiorentina che potrebbe essere l'ultima chance di una permanenza in Serie A. Per la partita mister Di Francesco dovrà fare a meno di Duncan, sempre acciaccato, e dovrà valutare l'impiego di Kike Perez, che si è allenato solo parzialmente questa settimana dopo la brutta botta alla testa patita a Torino.

Come riporta TMW, si va dunque verso un 3-5-2 con Radu in porta e davanti a lui il trio solito formato da Schingtienne, Idzes e Candè. Sulle fasce Zerbin e probabilmente il ritorno di Ellertsson, anche se forse un giocatore con una trazione leggermente più difensiva come Haps potrebbe essere preso in considerazione. In mezzo Nicolussi Caviglia sarà come sempre in cabina di regia con Busio da una parte e il rebus legato alla seconda mezzala. Kike Perez sarebbe il favorito ma non è al top, Doumbia e Conde si candidano quindi per una maglia. Davanti Yeboah è in un ottimo momento di forma e difficilmente Oristanio gli toglierà il posto. Gytkjaer può essere il riferimento avanzato.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Cande; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco