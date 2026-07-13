Dagli inviati

Riecco Moise Kean: il centravanti della Fiorentina si allena a parte

Riecco Moise Kean: il centravanti della Fiorentina si allena a parte
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dal nostro inviato - A. Giannattasio

Si rivede Moise Kean. Nel primo giorno di ritiro al Viola Park gli occhi dei presenti sono soprattutto per lui: assente dal campo da oltre tre mesi per un problema alla tibia che si trascina da tempo, il centravanti della Fiorentina si è presentato oggi per la seduta a porte aperte con tanto di scarpe da calcio ai piedi, senza però prendere parte all'allenamento in gruppo. Il classe 2000 si sta invece allenando a parte coi preparatori atletici, ecco qui foto e video dei nostri inviati.