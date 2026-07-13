Dagli inviati
Riecco Moise Kean: il centravanti della Fiorentina si allena a parte
Si rivede Moise Kean. Nel primo giorno di ritiro al Viola Park gli occhi dei presenti sono soprattutto per lui: assente dal campo da oltre tre mesi per un problema alla tibia che si trascina da tempo, il centravanti della Fiorentina si è presentato oggi per la seduta a porte aperte con tanto di scarpe da calcio ai piedi, senza però prendere parte all'allenamento in gruppo. Il classe 2000 si sta invece allenando a parte coi preparatori atletici, ecco qui foto e video dei nostri inviati.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Copertina
Dagli inviatiAl via il ritiro della Fiorentina: ecco le prime immagini di Grosso e i suoi dal Viola Park
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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