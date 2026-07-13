Dall'Inghilterra: Arokodare fuori dal ritiro dei Wolves, la Fiorentina attende

Dall'Inghilterra: Arokodare fuori dal ritiro dei Wolves, la Fiorentina attendeFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 19:35Primo Piano
di Redazione FV

Tolu Arokodare rimane nella lista degli obiettivi della Fiorentina. Lo conferma Fabrizio Romano, che riporta l'esclusione del centravanti nigeriano del Wolverhampton dal ritiro dei Wolves, iniziano nelle ultime ore, ribadendo inoltre che i viola avrebbero già formulato un'offerta che il club inglese avrebbe rifiutato. Il classe 2000, reduce da una retrocessione in Championship con i Wolves, è nel mirino di altri club, ma la Fiorentina resta alla finestra.