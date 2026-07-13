Moreno, si muove la Liga: Getafe ed Espanyol chiedono informazioni. Le cifre
Il futuro di Matias Moreno potrebbe tornare a parlare spagnolo, dopo la scorsa stagione passata in prestito (e con buoni risultati) al Levante. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nelle ultime ore sia il Getafe che l'Espanyol hanno chiesto informazioni per l'attaccante della Fiorentina, monitorando la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane.
Le differenze tra i due club
Tra le due pretendenti, però, c'è una sostanziale differenza sul piano economico. Il Getafe, infatti, non avrebbe la possibilità di spingersi fino alla valutazione fissata dalla Fiorentina, compresa tra i 12 e i 14 milioni di euro, potendo arrivare al massimo a investire circa la metà della cifra. Più credibile, invece, l'opzione Espanyol, che dispone di margini maggiori per avvicinarsi alle richieste del club viola e che, al momento, rappresenta la pista più realistica.
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