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Moreno, si muove la Liga: Getafe ed Espanyol chiedono informazioni. Le cifre

Moreno, si muove la Liga: Getafe ed Espanyol chiedono informazioni. Le cifre
Oggi alle 20:40Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Niccolò Santi
Dalla Spagna arrivano i primi sondaggi per il difensore viola, reduce da una buona stagione al Levante: il club catalano appare la pista più concreta

Il futuro di Matias Moreno potrebbe tornare a parlare spagnolo, dopo la scorsa stagione passata in prestito (e con buoni risultati) al Levante. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nelle ultime ore sia il Getafe che l'Espanyol hanno chiesto informazioni per l'attaccante della Fiorentina, monitorando la situazione in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane.

Le differenze tra i due club

Tra le due pretendenti, però, c'è una sostanziale differenza sul piano economico. Il Getafe, infatti, non avrebbe la possibilità di spingersi fino alla valutazione fissata dalla Fiorentina, compresa tra i 12 e i 14 milioni di euro, potendo arrivare al massimo a investire circa la metà della cifra. Più credibile, invece, l'opzione Espanyol, che dispone di margini maggiori per avvicinarsi alle richieste del club viola e che, al momento, rappresenta la pista più realistica.