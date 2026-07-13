Abella, prime parole da viola: “Un privilegio entrare nello staff di Grosso alla Fiorentina”

vedi letture

Il nuovo collaboratore tecnico del mister ha affidato ai social le sue emozioni per l’inizio della nuova avventura: “Grazie per la fiducia"

Damià Abella ha inziato oggi la sua nuova avventura al fianco di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Il nuovo collaboratore tecnico del mister viola ha affidato ai propri profili social le prime parole dopo l’ingresso nello staff del club gigliato, sottolineando il valore della chiamata ricevuta e l’emozione per un’opportunità importante.

«Ci sono opportunità che ti ricordano perché hai scelto questa strada. È un privilegio entrare a far parte dello staff tecnico di Fabio Grosso alla Fiorentina», ha scritto Abella su X, ringraziando poi l’allenatore e la società viola: «Grazie al Mister per la fiducia e alla Società per avermi aperto le porte di un club ricco di storia». Un messaggio chiuso con un chiaro riferimento ai nuovi colori: «Forza Viola». Per Abella, dunque, è iniziato ufficialmente il percorso al fianco di Grosso, chiamato a dare il proprio contributo nella nuova stagione della Fiorentina.