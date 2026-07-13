Fiorentina, torna d'attualità Franck Kessié: occasione a parametro zero
Il nome di Franck Kessié potrebbe tornare a scaldare il mercato della Fiorentina, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it. L'ex centrocampista del Milan si è infatti svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Ahli e rappresenta ora un'opportunità interessante a parametro zero. Una pista che, almeno per il momento, va considerata indipendente rispetto a quella che porta a Christ Oulai, operazione sulla quale non si registrano particolari novità. Già la scorsa estate il profilo dell'ivoriano era stato seguito con attenzione dalla dirigenza viola. All'epoca Daniele Pradè, in sintonia con Stefano Pioli, aveva valutato la possibilità di riportare Kessié in Serie A, senza però riuscire ad arrivare alla fumata bianca.
Paratici studia il colpo, ma pesa lo stipendio
Adesso potrebbe essere Fabio Paratici a riprendere in mano il dossier. L'esperienza internazionale e le qualità del classe 1996 lo rendono un profilo che risponde perfettamente all'identikit di un centrocampista in grado di alzare il livello della rosa viola. L'ostacolo principale resta però l'aspetto economico. In Arabia Saudita Kessié percepiva infatti un ingaggio da circa 20 milioni di euro lordi a stagione, una cifra ben al di sopra dei parametri della Fiorentina. Per trasformare quella che oggi è soltanto un'idea di mercato in una trattativa concreta servirebbe quindi che il giocatore accettasse un deciso ridimensionamento delle proprie richieste economiche.
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