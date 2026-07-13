Fabbian parla post-allenamento: "Grosso ci ha subito impressionato"

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Prime parole della nuova stagione per Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club al termine del primo giorno di ritiro al Viola Park, ha raccontato le sensazioni del gruppo dopo la ripresa dei lavori e l'arrivo di Fabio Grosso.

"Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono positive. Vogliamo fare una grande stagione e siamo felici di aver ripreso il lavoro. Grosso? Ha fatto a tutti una bella impressione e cercheremo tutti di seguire quello che dice e di impegnarci al massimo. I tifosi? È sempre importantissimo averli con noi. Cercheremo di fare una bella stagione anche per loro".