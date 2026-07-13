Fabbian parla post-allenamento: "Grosso ci ha subito impressionato"
FirenzeViola.it
Prime parole della nuova stagione per Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Fiorentina, intervenuto ai canali ufficiali del club al termine del primo giorno di ritiro al Viola Park, ha raccontato le sensazioni del gruppo dopo la ripresa dei lavori e l'arrivo di Fabio Grosso.
"Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono positive. Vogliamo fare una grande stagione e siamo felici di aver ripreso il lavoro. Grosso? Ha fatto a tutti una bella impressione e cercheremo tutti di seguire quello che dice e di impegnarci al massimo. I tifosi? È sempre importantissimo averli con noi. Cercheremo di fare una bella stagione anche per loro".
Pubblicità
Primo Piano
Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Copertina
Dagli inviatiAl via il ritiro della Fiorentina: ecco le prime immagini di Grosso e i suoi dal Viola Park
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com