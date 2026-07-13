È già boom di abbonamenti: 4mila rinnovi in meno di un giorno per la Fiorentina
È partita con grande entusiasmo la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2026/27. A poche ore dall'apertura della fase di prelazione, riservata agli abbonati dello scorso campionato, sono già oltre 4mila le tessere sottoscritte dai tifosi viola.
Dalla mattinata di oggi gli abbonati 2025/26 hanno potuto confermare il proprio posto al Franchi oppure scegliere una nuova disponibilità tra quelle rimaste libere. Una risposta immediata da parte del popolo viola, con tanti sostenitori che si sono presentati anche alla biglietteria ufficiale di via dei Sette Santi, dove si sono registrate code fin dalle prime ore.
La campagna, oltre alla possibilità di rinnovare il proprio abbonamento, permette anche di acquistare il biglietto per la prima gara ufficiale della stagione, il match di Coppa Italia in programma il 14 agosto alle 21.15 contro la vincente della sfida tra Benevento e Ravenna. La partita non è compresa nell'abbonamento stagionale, ma potrà essere acquistata dai tifosi a prezzi agevolati. Un avvio significativo per la Fiorentina, che punta a raggiungere l'obiettivo delle 14mila sottoscrizioni e che trova nella risposta dei tifosi un primo segnale di entusiasmo in vista della nuova stagione, quella del centenario viola.
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