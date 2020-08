MERCATO, Viola in cerca esperienza: i profili seguiti

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina per la prossima stagione andrà in cerca di giocatori che possano portare esperienza. Per questo va monitorato il mercato degli over 30: Mandzukic, 34 anni, è svincolato e resta in corsa per una maglia da centravanti. Poi c'è Gotze, 28 anni, che ha lasciato il Dortmund ma che ha un ingaggio altissimo. Piace infine Vazquez, 31 anni, trequartista in uscita dal Siviglia che Iachini conosce bene per averlo allenato al Parlermo.