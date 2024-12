MERCATO, Per la mediana Folorunsho e Matic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle possibili mosse di mercato della Fiorentina in vista di gennaio. I piani iniziali di puntare forte soprattutto su un esterno offensivo, dopo il malore che ha costretto Bove ad un'assenza prolungata, sono almeno in parte cambiati. I viola sembrano ancora orientati ad acquistare un esterno, ma la priorità sembra essere diventata un rinforzo a centrocampo. Un giocatore duttile, capace di inserirsi e di giocare tra la mediana e la trequarti come Bove, oppure un interdittore per una possibile futura linea di centrocampo a tre. I nomi sulla lista di Pradè e Goretti sono principalmente due: Folorunsho del Napoli e Matic del Lione.

Il centrocampista classe 1998, più offensivo e con capacità di inserimento, al Napoli sta trovando poco spazio con Antonio Conte e potrebbe rientrare nell'affare Biraghi. Il procuratore, Mario Giuffredi, è lo stesso e la volontà è quella di portare l'ormai ex capitano gigliato a titolo definitivo all'ombra del Vesuvio. Per il serbo classe 1988 invece la carta da sfruttare potrebbe essere la difficile situazione che sta vivendo il Lione, retrocesso d'ufficio in Ligue 2 a causa dei problemi finanziari.