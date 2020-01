MERCATO, Per Duncan c'è anche il Milan. Meitè...

La Nazione sulle sue pagine fa il punto sul capitolo centrocampista, che dovrebbe essere con ogni probabilità il prossimo rinforzo in casa Fiorentina. Il nome più caldo rimane quello di Duncan con la trattativa con il Sassuolo entrerà nel vivo nelle prossime ore. Ma non sarà una trattativa semplice. L’inserimento del Milan è concreto, la richiesta degli emiliani è definitiva ’altissima’. Da aggiungere che il giocatore potrebbe essere più convinto della possibilità di finire in rossonero anzichè in viola. La proposta della Fiorentina è un prestito con diritto di riscatto.

Capitolo Meitè - I discorsi con il Torino non sono facili. La strada più facile da percorrere diventa così quella di capire se esiste davvero la possibilità di uno scambio con Badelj con il croato che piace a Mazzarri. Ecco che se la trattativa per Duncan si fa troppo in salita, allora i viola si potrebbero fare avanti in modo concreto per Meitè.