L'uscita di Comuzzo è legata a Romagnoli: ecco il motivo
Il futuro di Pietro Comuzzo resta in attesa di sviluppi in casa Lazio. Il difensore della Fiorentina è infatti un profilo gradito al club biancoceleste, ma l'operazione non può decollare finché non verrà definita la situazione legata ad Alessio Romagnoli. La società capitolina dovrà prima chiarire il destino del proprio centrale: in caso di permanenza del difensore, difficilmente la Lazio avrebbe la possibilità di inserire un nuovo elemento nel reparto arretrato e la trattativa per Comuzzo rimarrebbe inevitabilmente bloccata.
Il classe 2005 viola rappresenta una delle alternative valutate dalla dirigenza biancoceleste a Nicolò Dominguez, altro obiettivo seguito ma ritenuto più difficile da raggiungere. Al momento, però, ogni discorso resta sospeso in attesa di capire come si evolverà la situazione Romagnoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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