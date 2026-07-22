Gudmundsson e la “sfida” al caldo: il post ironico mentre lavora al Viola Park
Albert Gudmundsson prende con ironia il caldo del ritiro viola. L’attaccante ha pubblicato su Instagram alcune immagini della sua preparazione al Viola Park accompagnandole con una frase dal chiaro tono scherzoso: “I mean, who doesn’t love to run in 40 degrees”, ovvero “Voglio dire, chi non ama correre con 40 gradi?”.
Un messaggio che strizza l’occhio alle temperature elevate con cui la Fiorentina ha lavorato in questi giorni, tra sedute intense e allenamenti sotto il sole. Una piccola frecciata, più goliardica che polemica, da parte di Gudmundsson, che però testimonia anche la sua presenza costante nel gruppo di Fabio Grosso.
L’islandese resta comunque uno dei giocatori con il futuro ancora da definire sul mercato. La Fiorentina valuta eventuali opportunità, ma al momento il classe ’97 continua ad allenarsi regolarmente e viene impiegato dallo staff tecnico soprattutto come esterno sinistro, ruolo nel quale Grosso lo sta provando in questa fase della preparazione.
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