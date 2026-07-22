FirenzeViola A un anno dalla scomparsa di Celeste Pin, il ricordo di Sauro Fattori: "Era una persona che tranquillizzava tutti"

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A dodici mesi dalla scomparsa di Celeste Pin, resta forte il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia della Fiorentina e nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Tra questi c'è Sauro Fattori, ex compagno di squadra e amico, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha ripercorso il rapporto con l'ex difensore viola, ricordando i momenti condivisi, le sue qualità umane e l'eredità che ha saputo lasciare dentro e fuori dal campo.

Qual è il primo ricordo che le viene spontaneo quando pensa a lui?

"Il primo ricordo che mi viene spontaneo è purtroppo anche l'ultimo. L'ultima volta che ci siamo visti, a Gropina dall'editore di TuttoMercatoWeb Andrea Pasquinucci. Quel giorno siamo stati insieme tutta la sera, è un episodio che mi è rimasto dentro".

Com'era Celeste nello spogliatoio e nella vita quotidiana, al di là dell'immagine che vedevano i tifosi?

"Era un ragazzo tranquillissimo che dava sempre un senso di serenità. Riusciva sempre a non drammatizzare niente ed è per questo che con lui mi trovavo benissimo. Io sono sempre stato un tipo più 'fumino', più agitato, e lui mi dava sempre un senso di tranquillità".

Ci racconta un episodio vissuto con lui che le è rimasto nel cuore?

"Un ricordo che ho particolarmente nel cuore è quando un giorno mi chiamò per andare a casa sua e rilassarci in piscina, insieme tutto il pomeriggio; ci mangiammo delle albicocche e delle ciliegie assieme alla moglie e ai suoi figli. Passammo un pomeriggio fantastico, all'insegna dei ricordi, dei racconti, degli aneddoti. Fu un episodio che in un certo senso sancì il nostro legame".

Se potesse mandargli un ultimo messaggio, cosa le direbbe?

"Gli direi che mi manca tanto, questo è sicuro. Ma le parole non hanno molto senso ora. L'unica cosa che posso fare è star vicino alla sua famiglia. per me è un dovere, so che lui se avesse potuto mi avrebbe chiesto questo. mi manca perché la nostra era un'amicizia vera, senza obblighi".