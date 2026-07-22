Dovbyk, Lucca, Pellegrino o Pinamonti se parte Kean: il punto sull'attacco della Fiorentina

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Come scrive la Nazione, la Fiorentina continua a guardarsi intorno sul mercato degli attaccanti, in attesa di capire quale sarà il futuro di Moise Kean. Il club viola vuole farsi trovare pronto nel caso in cui il centravanti dovesse decidere di cambiare aria e Fabio Paratici ha già individuato diversi profili da monitorare.

Tra i nomi presenti sulla lista della dirigenza gigliata ci sono Artem Dovbyk della Roma, Mateo Pellegrino del Parma, Andrea Pinamonti del Sassuolo e Lorenzo Lucca del Napoli. Soltanto dopo aver ricevuto indicazioni definitive da Kean, però, la Fiorentina potrà eventualmente decidere se affondare il colpo per un nuovo numero nove. La scelta dell'attaccante classe 2000 sarà quindi fondamentale per orientare le prossime mosse del club. Tra le squadre interessate figura anche il Como, pronto a sfruttare il richiamo del progetto guidato da Cesc Fabregas e la prospettiva di giocare la Champions League per provare a convincere Kean a lasciare Firenze, conclude la Nazione.