MEDIANA, Amrabat è ok, ma dura privarsi di Pulgar

Come si è già avuto modo di analizzare, Sofyan Amrabat sembrerebbe essere tornato a Pieno regime. In vista della ripresa del campionato, però, la scacchiera del centrocampo potrebbe essere rivista, poiché per Iachini difficile privarsi del Pulgar visto nelle ultime apparizioni. Ma una scelta - scrive La Nazione - andrà fatta perché se gli interni della mediana a cinque sono Castrovilli e Bonaventura, c’è una maglia per due lì nel mezzo.