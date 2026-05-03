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Maxi festa nello spogliatoio della Primavera: i baby viola euforici per il 1° posto
È stata una vittoria tanto bella quanto voluta quella ottenuta dalla Fiorentina Primavera, che ha superato oggi l'Atalanta a Zingonia per 2-1 e si è ripresa la testa della classifica. Il successo dei viola contro i bergamaschi ha generato una comprensibile euforia nello spogliatoio che è stato immortalato dal club viola con uno scatto pubblicato in questi minuti sui suoi social.
Ecco la foto in questione:
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