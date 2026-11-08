Mastantuono vs Alajbegovic: fantasia dei 2007 al potere

In campo stasera al Franchi, da avversari, ci saranno due ragazzi del 2007, ul viola Franco Mastantuono e il bianconero Kerim Alajbegovic, che hanno in comune, oltre l'anno di nascita, anche il ruolo e "l'innata abilità di bruciare i record di precocità", come scrive la Gazzetta dello Sport. "Giovani ma per nulla limitati dall'età, ambiziosi e determinati a primeggiare. Stasera le luci del Franchi illumineranno soprattutto i più piccoli della compagnia: Fiorentina-Juventus nel segno della fantasia , su cui i due talenti puntano per accompagnare le rispettive squadre verso una vittoria che serve a tutte e due".

E se Mastantuono ha segnato contro il Sassuolo, Alajbegovic ha sbloccato la delicata gara con il Napoli col suo primo centro in campionato. Un gran bolide di sinistro, perché il suo piede preferito è il destro ma usa anche l'altro con destrezza. "Mondi e culture opposte, uno argentino e l'altro bosniaco, stessa disinvoltura nel domare il pallone. A colpire sono soprattutto la personalità e la facilità nell'andare al tiro".