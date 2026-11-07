Mastantuono, la prima gioia al Franchi sulla scia di Bati. Tuttosport: "Con la Juve per emularlo"

Come sottolinea Tuttosport, Franco Mastantuono ha diversi motivi per cercare una serata da protagonista contro la Juventus. L'argentino, capocannoniere viola con quattro reti insieme a Mateo Pellegrino, arriva dalla marcatura contro il Sassuolo che ha permesso alla Fiorentina di ritrovare la vittoria dopo 50 giorni e di uscire dalla zona retrocessione. Tutti i suoi gol, però, sono arrivati in trasferta: al Franchi, dove la squadra non vince in campionato dal 13 aprile, il classe 2007 vuole finalmente sbloccarsi davanti ai propri tifosi.

Un gol contro i bianconeri avrebbe anche un valore simbolico, sulla scia delle imprese di Gabriel Batistuta e Miguel Montuori, due argentini entrati nella storia viola per aver segnato alla Juventus in casa. Mastantuono, che ha appena ricevuto una nuova convocazione in Nazionale e che abita proprio nella villa appartenuta a Batistuta, potrebbe inoltre raggiungere quota cinque reti in Serie A a 19 anni e 86 giorni, diventando il terzo più giovane nell'era dei tre punti a riuscirci in meno di 15 presenze. Dall'altra parte, anche Pellegrino conosce già la sensazione di battere la Juventus: nell'aprile 2025 regalò al Parma una vittoria proprio contro i bianconeri.