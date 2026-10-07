Mastantuono: "Dura godermi l'ultima di Messi in Nazionale. Un idolo"
FirenzeViola.it
Dopo il successo per 3-0 dell’Argentina contro il Benin, il trequartista della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di TyC Sports, soffermandosi sull’addio di Lionel Messi alla Nazionale: "Se fosse per me, gli chiederei di continuare, soprattutto considerando il livello che riesce ancora a mantenere. Sono comunque felice per lui, anche se è stato difficile godermi quel momento. Vedere Messi lasciare la Nazionale è stato molto doloroso: durante il suo discorso era visibilmente emozionato. Per me è stato un idolo fin da quando ero bambino".
Pubblicità
Primo Piano
Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Ndour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)
3 Vanoli può sorridere, fatiche a parte le nazionali restituiscono fiducia e convinzione a parecchi singoli
Copertina
FirenzeViolaVanoli può sorridere, fatiche a parte le nazionali restituiscono fiducia e convinzione a parecchi singoli
Angelo GiorgettiNuove mosse di mercato dopo la spesa record: si sono accorciati i tempi per vincere. Paratici è già attivo e pensa a due colpi. Ora serve coraggio in campo (e Vanoli ha confermato l’idea del doppio play)
Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
Tommaso LoretoUna sosta così estenuante da rendere interessante persino la Nations League, dove Fagiolino è già Fagiolone. Mercato invernale all'orizzonte, più di un nome può tornare d'attualità
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com