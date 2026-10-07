Mastantuono: "Dura godermi l'ultima di Messi in Nazionale. Un idolo"

Dopo il successo per 3-0 dell’Argentina contro il Benin, il trequartista della Fiorentina Franco Mastantuono ha parlato ai microfoni di TyC Sports, soffermandosi sull’addio di Lionel Messi alla Nazionale: "Se fosse per me, gli chiederei di continuare, soprattutto considerando il livello che riesce ancora a mantenere. Sono comunque felice per lui, anche se è stato difficile godermi quel momento. Vedere Messi lasciare la Nazionale è stato molto doloroso: durante il suo discorso era visibilmente emozionato. Per me è stato un idolo fin da quando ero bambino".