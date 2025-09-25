Infortunio a Lamptey, difficile individuare una data per il ritorno in campo
La brutta notizia dell'infortunio al legamento crociato di Tariq Lamptey arrivata ieri in casa Fiorentina è stata protagonista questa mattina sui quotidiani sportivi. È il caso questo del Corriere Fiorentino, che oggi analizza anche i possibili tempi di recupero del terzino viola. Difficile, per il momento, individuare una data certa per un ipotetico ritorno a disposizione del mister.
Di certo c’è che servirà comunque cautela, anche se ieri dal Viola Park si lasciava intendere gennaio come momento nel quale riaverlo in gruppo per poi, gradualmente, riportarlo nella giusta condizione. Sarà un percorso lungo (almeno) quattro mesi insomma, che Lamptey affronterà interamente presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli dove oltre al supporto dello staff potrà contare sui (modernissimi) strumenti di cui il club è dotato
