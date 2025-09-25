Pisa-Fiorentina, gara affidata a Manganiello: ecco tutta la squadra arbitrale

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali valide per la quinta giornata di campionato, tra cui dunque la squadra che si occuperà di Pisa-Fiorentina in programma domenica alle ore 15:00. Il direttore di gara sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Monaco, il quarto uomo Zufferli, il var Pezzuto e l’aiuto var Maresca. 