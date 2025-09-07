Mandragora e un rinnovo non lontano, a 2 mln si può fare. Per Dodo tutto fermo

Finito il calciomercato, non si può dire lo stesso per la questione rinnovi. Sempre al centro del lavoro quotidiano della Fiorentina, l'attenzione principale del club viola in tal senso è rivolta a Rolando Mandragora e Dodo, i due temi più impellenti a livello di contratti tra i giocatori a disposizione di Pioli e su cui si focalizza stamani il Corriere Fiorentino.

Ripartendo dal centrocampista, con cui sarà necessario riprendere il filo del discorso interrotto nel corso dell’estate, seppure il club sia forte di un’opzione su un altro anno di contratto esercitabile automaticamente. Le parti restano molto vicine dopo un’estate in cui il nome di Mandragora è stato sulla bocca di molti, in Italia ma non solo, dal Betis Siviglia al Bologna. L'ex Torino probabilmente si aspettava di rinnovare il suo accordo prima, ma adesso i tempi potrebbero essere maturi, almeno rispetto a quando le prime richieste non erano state accettate. Oggi che la cifra di 2 milioni sembra rappresentare il punto d’incontro la fumata bianca è più vicina. Altro tipo di discorso invece su Dodò, dato in partenza a fine maggio, rimasto anche grazie all’arrivo di Pioli, ma con il quale non si è più parlato di rinnovo (a differenza di Parisi prossimo alla firma).