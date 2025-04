Mandragora e l'elogio di Palladino: "L'esempio di chi ha saputo aspettare, come Pongracic"

Mandragora è l'emblema del giocatore che, partito in sordina, sta vivendo il suo miglior momento della stagione se non dell'intera avventura in viola. Raffaele Palladino vede il giocatore come un esempio per tutti i compagni di chi sa aspettare il suo momento: "Mandragora sta facendo davvero un grande campionato, è la dimostrazione di chi ha saputo aspettare. Ad inizio anno ha avuto meno spazio e continuità, ora è venuto fuori e sta raccogliendo i frutti. Penso anche a Pongracic e a Pablo Marì arrivato da poco. La bravura del gruppo è aspettare il proprio momento. Mi aspetto che lo faranno anche coloro che al momento non stanno trovando spazio”.