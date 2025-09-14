Social

Mandragora amaro su IG: "C'è tanto da lavorare, lo sappiamo: guai ad abbassare la testa"
di Redazione FV

>Tra i primi giocatori viola a prendere la parola via social dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Napoli c'è Rolando Mandragora, che ha affidato al proprio profilo Instagram le sue riflessioni dopo il ko per 3-1 contro gli azzurri: "Siamo stati puniti e non abbiamo punito… e contro una squadra così forte fa la differenza! C’è da lavorare e siamo i primi ad essere consapevoli! Ma guai abbassare la testa! FORZA,TUTTI INSIEME!"