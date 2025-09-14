Da Napoli: offese e spintoni a cameraman e giornalista in diretta dopo la gara di ieri

Da Napoli: offese e spintoni a cameraman e giornalista in diretta dopo la gara di ieriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

Fiorentina-Napoli è finita 3-1 per la squadra ospite lasciando molto amaro in bocca ai tifosi viola che, secondo quanto riporta calcionapoli24, sarebbe stata sfogata da alcuni di loro verso i giornalisti e il cameraman della testata CN24 Tv che stavano facendo interviste lungo la strada adiacente lo stadio Franchi tra i tifosi in uscita dalla stadio. "Meglio andiate via di qua" e "pezzi di mxxx" tra gli insulti ricevuti in diretta fino alla spinta al cameraman.