Fiorentina-Napoli, i tre peggiori sono Comuzzo, Dzeko e Fagioli: per loro gravi insufficienze

Volano gravi insufficienze questa mattina sui quotidiani per alcuni giocatori della Fiorentina. Sono tre quelli che si dividono il premio di peggiore in campo e che hanno i voti più bassi. Il primo è Nicolò Fagioli, che per La Nazione è in assoluto il peggiore. In generale è apparso il più impacciato e il più in difficoltà per tutta la partita. Per La Gazzetta dello Sport il peggiore è stato Edin Dzeko: sbaglia troppo, anche gli stop. Nessun aiuto a Kean, troppo fermo per questi livelli. E infine c'è Pietro Comuzzo a cui Corriere dello Sport rifila un sonoro 4 in pagella. Prestazione confusa per il centrale viola che causa il rigore dell'1-0 e questo pesa. Di seguito i giudizi dei tre peggiori:

I voti di Comuzzo

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 4,5

La Repubblica-Firenze: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere Fiorentino: 4,5

I voti di Fagioli

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 4,5

La Repubblica-Firenze: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere Fiorentino: 4,5

I voti di Dzeko

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

La Nazione: 4,5

La Repubblica-Firenze: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5