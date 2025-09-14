Fiorentina-Napoli, i tre peggiori sono Comuzzo, Dzeko e Fagioli: per loro gravi insufficienze
Volano gravi insufficienze questa mattina sui quotidiani per alcuni giocatori della Fiorentina. Sono tre quelli che si dividono il premio di peggiore in campo e che hanno i voti più bassi. Il primo è Nicolò Fagioli, che per La Nazione è in assoluto il peggiore. In generale è apparso il più impacciato e il più in difficoltà per tutta la partita. Per La Gazzetta dello Sport il peggiore è stato Edin Dzeko: sbaglia troppo, anche gli stop. Nessun aiuto a Kean, troppo fermo per questi livelli. E infine c'è Pietro Comuzzo a cui Corriere dello Sport rifila un sonoro 4 in pagella. Prestazione confusa per il centrale viola che causa il rigore dell'1-0 e questo pesa. Di seguito i giudizi dei tre peggiori:
I voti di Comuzzo
Corriere dello Sport: 4
Tuttosport: 4,5
La Nazione: 4,5
La Repubblica-Firenze: 4,5
La Gazzetta dello Sport: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
I voti di Fagioli
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 4,5
La Nazione: 4,5
La Repubblica-Firenze: 4,5
La Gazzetta dello Sport: 5
Corriere Fiorentino: 4,5
I voti di Dzeko
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 5
La Nazione: 4,5
La Repubblica-Firenze: 4,5
La Gazzetta dello Sport: 4,5
Corriere Fiorentino: 4,5
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati