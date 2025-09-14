Gudmundsson pronto a tornare: massima cautela per essere titolare con il Como

La Nazione si concentra sull'infortunio di Albert Gudmundsson e sul suo ritorno. Il fantasista islandese, rimasto all'ultimo fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, è pronto a rimettere piede in campo dopo il problema alla caviglia che lo ha frenato in Nazionale. Una sollecitazione al legamento peroneo-astragalico anteriore lo aveva costretto allo stop forzato ma le sensazioni a distanza di oltre sette giorni sono decisamente migliori.

leri mattina, nel provino finale, lo staff medico ha preferito non correre rischi, rimandando il suo rientro di qualche giorno: la parola d'ordine è prudenza anche se il numero 10 aveva dato la propria disponibilità per accomodarsi almeno in panchina. A prevalere è stata però la linea della cautela, condivisa dallo stesso Pioli. L'obiettivo ora è chiaro: tornare a lavorare a pieno regime col gruppo già dall'inizio della settimana e riprendersi un posto sulla trequarti in vista della sfida con il Como.