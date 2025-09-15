Lutto nel mondo del giornalismo: se n'è andato Franco Ligas a 79 anni

vedi letture

Lutto nel mondo del mondo del giornalismo: nella giornata di oggi si è spento all'età 79 anni Franco Ligas, noto giornalista e telecronista sportivo italiano. Originario di Oristano, Ligas era stato colpito da un ictus alcuni anni fa. Ha dedicato la sua carriera a diverse emittenti: Fininvest, Canale 5, Italia1, Tele Capodistria e Sportmediaset. Cronista che si è occupato soprattutto di calcio, ippica e pugilato, è stato spesso al séguito della Fiorentina dagli anni Ottanta in poi.

La redazione di FirenzeViola.it, che si onora di aver ospitato i suoi editoriali nei primi anni da testata giornalistica, si unisce al dolore della famiglia di Franco Ligas esprimendo le sue più sentite condoglianze.