RFV Luiso: "Piccoli mi piace, mi assomiglia anche. E può giocare con Kean"

Pasquale Luiso, ex attaccante tra le altre di Sampdoria e Vicenza, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del reparto offensivo della Fiorentina: "L'arrivo di Roberto mi ha sorpreso. Adesso l'attacco è importante. Kean ha grandi qualità ed è esploso a Firenze, Dzeko ha una certa età ma ha un talento incredibile. Poi c'è Gudmundsson. Questo è un attacco importante, uno dei reparti offensivi più forti del nostro campionato.

A me Piccoli piace tanto: fa gol, ha forza fisica e ha un buon piede. La cifra pagata dalla Fiorentina (25 milioni +3 di bonus, ndr) è importante. Il Cagliari dà via un calciatore a tre giorni dall'inizio del campionato e per farlo ha voluto incassare molto. Penso a Luiso e Riganò, ai tempi d'oggi, chissà quanto potevamo valere ai tempi d'oggi. Secondo me può giocare anche assieme a Kean: Piccoli è bravo a fare sponda e giocare di testa, con Kean che va negli spazi potrebbe essere un grande duo d'attacco. Ecco, in quel caso non vedrei Dzeko a supporto. Però Piccoli e Kean, con un altro trequartista, possono coesistere sicuramente. Per me è un buon investimento quello della Fiorentina".

Luiso, con un passato di tanta gavetta anche tra i dilettanti, ha detto la sua anche sull'evoluzione dell'attaccante moderno: "Secondo me il percorso fatto da me o Riganò ad esempio è ancora possibile. Ci vogliono i 'coglioni' per fare scelte coraggiose. A me dicevano 'Luiso fa gol solo in Serie C' e poi 'Luiso fa gol solo in B', così via fino alla Serie A e l'Europa. Io ho trovato società come il Vicenza che hanno creduto in me. Mi viene in mente un altro calciatore simile, come Massimo Coda, che è diventato un bomber di Serie B. Nessuno gli ha dato un'opportunità in Serie A, ma poteva fare bene anche lì. Un nuovo Pasquale Luiso? Io vedo molta qualità proprio in Piccoli".